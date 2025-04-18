WSJ: У Трампа появился повод для соперничества с Путиным 18.04.2025, 11:51

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Речь идет о влиянии на страну-гиганта в Юго-Восточной Азии.

Новость о том, что Россия стремится разместить свои самолеты в Индонезии, хоть и была позже опровергнута, несет в себе угрозу, которую администрации Дональда Трампа не стоит игнорировать, пишет обозреватель The Wall Street Journal Грег Шеридан.

«Во-первых, США вряд ли выиграют стратегическое, военное, экономическое или технологическое соревнование с Китаем, если у них не будет сильной позиции в Юго-Восточной Азии. Во-вторых, альянс Китая и России сейчас крепче, чем когда-либо, и он становится все более глобальным», - говорится в статье.

Индонезия является страной-гигантом Юго-Восточной Азии - ее население меньше только Индии, Китая и США. При этом, как и Индия, Индонезия стратегически неразборчива - она подписала оборонное соглашение с Австралией, но Россия является ее крупнейшим военным поставщиком, отмечает WSJ.

В то же время лидер Китая Си Цзиньпин ранее совершил турне по Вьетнаму, Малайзии и Камбодже в рамках усилий по приобретению военного присутствия и влияния во всем регионе. При этом разведка США и Австралии принимает как данность, что Пекин хочет иметь военную базу в южной части Тихого океана.

Военное присутствие Китая, теперь дополненное Россией, угрожает силам США в регионе и увеличивает способность Пекина запугивать, принуждать и влиять на другие страны. Для американских союзников, таких как Австралия, это плохие новости, как и для США, отмечает издание:

«При этом Индонезия — самая большая страна в этом регионе, и ее влияние было существенным. Для Вашингтона потерять это влияние было бы трагично, ненужно и опасно. Но это сделало бы Россию — и Китай — очень счастливыми».

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