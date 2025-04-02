США готовят мощный санкционный удар по Кремлю 1 2.04.2025, 7:54

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Включая 500% пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ.

Американские сенаторы выступили за жесткие санкции против России, включая 500% пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ.

Об этом сообщает The Washington Times.

Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.

Среди 50 соавторов законопроекта в Сенате - одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.

«В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем», - говорится в совместном заявлении сенаторов.

Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, которые поддерживают агрессию Кремля против Украины. Ограничения будут применены, если мирные переговоры сорвутся или соглашение будет достигнуто, но нарушено Россией.

В частности, закон может ввести 500% тариф на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Это могло бы предоставить определенные гарантии президенту Владимиру Зеленскому, который заявил, что хочет, чтобы защита от нового российского военного вторжения была закреплена в соглашении.

В документе сенаторы выразили надежду, что в 2025 году президент Трамп и его команда «достигнут того, что не удавалось миру в прошлом: окончательно прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат выживание свободной и демократической Украины».

«Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную, двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей», - отметили авторы документа.

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