«Визовый центр умыл руки» 5 21.04.2025, 10:45

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Белоруска поделилась своим опытом подачи на визу в Хорватию.

«Хорватия — сложная страна для открытия визы». К такому выводу пришла белоруска, которая через 55 дней после подачи документов получила паспорт с отказом. Своей историей женщина поделилась с телеграм-каналом «Визовый крот».

Женщина пыталась получить визу для себя и семьи. Документы она подала 18 февраля.

«Сегодня спустя 55 календарных дней вернулся последний паспорт с отказом. При идентичном пакете документов (единственная разница: одна семья была в Хорватии, вторая — нет) консул по одной семье вынес положительное решение (все члены семьи получили визы), по второй — отрицательное. Таким образом, все планы коту под хвост», — написала женщина.

В отказном бланке было указано, что заявители не предоставили «обоснование цели поездки и места пребывания».

«Что не соответствует действительности, так как консульство запрашивало информацию как раз по цели (дали подробный туристический план) и брони места основного пребывания в Хорватии (первая бронь не понравилась консульству с букинга, так как в качестве контактного был указан не хорватский, а немецкий номер телефона). В итоге по рекомендации самого консульства произвели аннулирование старой брони и предоставили действительную бронь нового места, дали все контакты хорватов, у которых в итоге будем проживать, связались с ними напрямую, предупредили, что будут звонить по нам из посольства. Больше собственно ничего не спрашивали. В общем, дали полную информацию, ничего не придумывали и никого не обманывали, так как действительно хотели ехать всей компанией в определенное место в Хорватии. И визу просили всего-то на 20 дней», — объяснила белоруска.

Женщина отметила, что «недельные переписки с консульством ни к чему не привели».

«Свинское отношение к людям, никто ничего тебе не должен и не собирается разъяснять, как так вышло. Визовый центр умыл руки, наши бодания ничего не дали! Два месяца съеденных нервов, потерянные деньги и отмененная поездка в итоге», — поделилась своим возмущением женщина.

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