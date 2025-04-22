Как СБУ взорвала Крымский мост 22.04.2025, 21:21

Детали спецоперации.

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины для проведения операции по подрыву Крымского моста использовала маршрут, который фермер-коллаборант из Херсонской области Роман Соломко использовал для доставки груза во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на материалы дела.

Взрывчатка была спрятана в груз пищевой пленки таким образом, чтобы ее не мог распознать ни один сканер.

В феврале 2025 года в российском Ростове-на-Дону начался суд над восемью мужчинами, которых обвиняют в подрыве Крымского моста. Как сказано в материале, они не признают своей вины. Кроме этого, никто из них не пытался скрываться от следствия. В частности, фермер Соломко приезжал на допросы и пытался помогать следствию. Однако это не помешало российскому следствию утверждать, что мужчины были «организованной группой», которая «характеризовалась высокой степенью организованности».

По словам одного из адвокатов, следствие исходит из того, что мужчины «не могли не знать» о взрывчатке и взрыве на Крымском мосту. Однако этого вывода и доказательств нет в материалах дела.

Как говорится в материале, летом 2022 года предприниматель Соломко доставил на временно оккупированную территорию свой груз, заказанный в Китае. О том, как ему удалось это сделать, он рассказал своему знакомому Михаилу Цюркалу, которого на допросах подозреваемые называли «мощным контрабандистом Мишей из Закарпатья». Тот в свою очередь предложил использовать этот маршрут для контрабанды, однако сначала доставить этим путем пленку для теплицы во временно оккупированный Крым.

BBC пишет, что Соломко согласился. Затем этот груз взорвался на Крымском мосту, что стало неожиданностью для мужчин.

Конечным получателем рулонов с пленкой было указано созданное осенью 2021 года московское ООО Лидер, зарегистрированное на 22-летнего жителя Москвы без его ведома, по адресу которого была расположена «комнатка с мусоропроводом и туалетом», сказано в материале.

Как отметили в СБУ, семья Соломко с начала полномасштабного вторжения помогала оккупационным властям. Позже сам предприниматель получил разрешения для беспрепятственного передвижения на оккупированных территориях, а также оружие с документами. Он имел хорошие отношения с российскими силовиками, поэтому мог доставлять на полуостров пленку через Крымский мост, говорится в материале.

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