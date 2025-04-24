Ученые обнаружили лучший источник белка для наращивания мышечной массы 24.04.2025, 19:23

3,162

Есть ли разница между животным, растительным и молочным белком?

Не нравится вкус творога — ешьте бобовые. Не любите бобы, налегайте на морепродукты. Независимо от того, из каких продуктов вы получаете белок, эффект будет одинаков, пишет The Insider.

Как утверждают профессиональные спортсмены и тренеры, здоровое и красивое тело всего лишь на 20% зависит от тренировок и аж на 80% от питания. И поскольку в последнее время тренд на спорт набирает популярность, ученые все больше внимания уделяют различным исследованиям, чтобы дать четкие ответы на волнующие вопросы: например, как похудеть или как нарастить мышечную массу.

На последнем вопросе не так давно остановились ученые из США. Для участия в своем эксперименте, результаты которого были опубликованы в журнале «Медицина и наука в спорте и физических упражнениях», они отобрали 28 физически активных мужчин и 12 женщин-спортсменок в возрасте от 20 до 40 лет.

Белковый вопрос: ход исследования

Для начала их попросили поучаствовать в семидневной «адаптационной диете», чтобы подготовить свой организм к белковому испытанию. А затем добровольцев разделили на две группы: первая в течение 9 дней ридерживалась веганской диеты и регулярно выполняла силовые тренировки, а вторая на протяжении того же времени соблюдала всеядную диету и также занималась спортом.

В рационе всеядной группы было не менее 70% животного белка (это говядина, свинина, курица, молочные продукты и яйца), веганы же делали акцент на содержании аминокислот в продуктах, чтобы растительные белки были полноценными и сравнимыми с животными источниками. В целом обе диеты были составлены таким образом, чтобы все участники наблюдения ежедневно потребляли около 1,1–1,2 грамма белка на килограмм веса.

По прошествии 9 дней участников еще немного «помучили» и вновь разделили на две, теперь уже другие группы: одни ели примерно одинаковое количество белка в течение трех приемов пищи в день, а в другой группе белок неравномерно распределялся на пять приемов пищи, при этом наибольшее его количество приходилось на поздний вечер.

В дополнение к этому добровольцы каждый день пили дейтерированную (D20) воду — это помогло ученым отслеживать метаболический синтез белка и аминокислот, то есть то, как белок используется мышечной тканью организма.

Все белки равны

Проанализировав образцы мышечной ткани ног, взятые у участников в начале и в конце эксперимента, ученые обнаружили, что никаких различий в том, как мышцы синтезировали два источника белка в рационе, а также каково влияние равномерного распределения белка в течение дня, не было.

Эти выводы соотносятся с результатами другого долгосрочного исследования: оно также не показало существенной разницы в наращивании мышечной массы у участников, сидевших на животной и растительной диете. Выходит, что спортсменам вовсе не обязательно ограничиваться стандартным набором продуктов — куриной грудкой, творогом, креветками. Можно расширить свой рацион и радовать себя более интересными белковыми блюдами!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com