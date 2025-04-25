В Брянске взорван ключевой конструктор российских средств РЭБ

В Брянске взорван ключевой конструктор российских средств РЭБ4
- 25.04.2025, 16:30
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Он отвечал за модернизацию «Красухи».
В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.
По информации от источников, в ночь с 17 на 18 апреля в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Рытикова. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода - ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии РФ.
Известно, что автомобиль Рытикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим лицом, которое также погибло в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.
Источники в Силах обороны отмечают, что Рытиков был ответственным за модернизацию российского комплекса РЭБ «Красуха».