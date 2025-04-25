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В Брянске взорван ключевой конструктор российских средств РЭБ

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  • 25.04.2025, 16:30
  • 2,510
В Брянске взорван ключевой конструктор российских средств РЭБ
иллюстративное фото

Он отвечал за модернизацию «Красухи».

В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

По информации от источников, в ночь с 17 на 18 апреля в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Рытикова. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода - ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии РФ.

Известно, что автомобиль Рытикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим лицом, которое также погибло в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.

Источники в Силах обороны отмечают, что Рытиков был ответственным за модернизацию российского комплекса РЭБ «Красуха».

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