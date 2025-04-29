Радуница в Беларуси: что необходимо делать? 29.04.2025, 10:06

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Cамые важные традиции праздника.

Радуница — важный поминальный день в Беларуси, отмечаемый во вторник после Пасхальной недели. В этот день, 29 апреля, принято поминать усопших родственников и близких, посещая кладбища и устраивая поминальные трапезы. Вот что обычно делают на Радуницу в Беларуси, пишет blizko.by.

Посещение кладбища

Накануне или непосредственно в день Радуницы принято убирать могилы: подметать, убирать мусор, сажать цветы, обновлять покраску оградок и крестов.

Поминовение усопших

На могилах зажигают свечи или лампадки, молятся об упокоении душ усопших. Часто священник проводит на кладбище службу и освящает могилы.

Поминальная трапеза

На могилы приносят еду: куличи, крашеные яйца, конфеты, печенье, иногда — более основательные блюда, такие как пироги, блины, колбасу. Часть еды оставляют на могиле для усопших (хотя сейчас это скорее символический жест), а часть съедают сами, поминая умерших добрыми словами. Важно помнить, что Радуница - это не повод для обильных застолий и распития спиртных напитков на кладбище. Цель - почтить память ушедших.

Поминальный обед дома

После посещения кладбища часто устраивают поминальный обед дома, на который собираются родственники.

На стол подают традиционные блюда, которые любили усопшие.

Во время обеда вспоминают умерших, рассказывают истории о них, говорят добрые слова.

Первую ложку каждого блюда иногда символически откладывают для усопшего.

Милостыня

В этот день принято подавать милостыню нуждающимся, прося их помолиться об упокоении душ усопших.

Радуница – это важная традиция, которая помогает сохранить память о предках и укрепить связь между поколениями. Этот день напоминает о вечных ценностях и важности помнить о тех, кто ушел из жизни.

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