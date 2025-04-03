Средний уровень заработной платы в Польше продолжает расти 2 3.04.2025, 10:24

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Наибольшие зарплаты зафиксированы в секторе «Информация и коммуникация».

Согласно данным Главного статистического управления (GUS), в октябре 2024 года средняя месячная зарплата составила 8363,69 злотых (около 2000 евро), сообщает «Польское радио».

Наибольшие зарплаты традиционно зафиксированы в секторе «Информация и коммуникация», где средний уровень оплаты труда достиг 13 641,63 злотых (около 3260 евро).

W październiku 2024 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w #GospodarkaNarodowa wyniosła 6856,75 zł i była niższa o 18,0% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które wyniosło 8363,69 zł brutto.https://t.co/GFEBexLLZX#GUS #statystyki #wynagrodzenia pic.twitter.com/CjvGWLuZjz — GUS (@GUS_STAT) April 2, 2025

Однако статистика также подтверждает гендерный разрыв в доходах. Средняя зарплата мужчин составила 8660,04 злотых (около 2070 евро), что составляет 103,5% от общего среднего уровня. В то же время женщины зарабатывали в среднем 8057,24 злотых (около 1980 евро) – 96,3% от средней заработной платы по стране.

При анализе возрастных групп самые высокие средние доходы зафиксированы у работников 45-54 лет – 8831,55 злотых (около 2100 евро). Самые высокие зарплаты получают сотрудники крупных предприятий (от 1000 работников) – 9787,74 злотых (около 2340 евро).

При этом медианная зарплата, которая лучше отражает реальный уровень доходов большинства поляков, составила 6856,75 злотых (около 1641 евро) – на 18% ниже среднего показателя.

Кроме того, согласно GUS, 10% самых низкооплачиваемых работников зарабатывают не более 4300 злотых в месяц (около 1030 евро), тогда как 10% самых высокооплачиваемых получают не менее 13 372,14 злотых (около 3200 евро).

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