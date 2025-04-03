Названы три вида сыра, которые защищают организм от старческих заболеваний 1 3.04.2025, 13:58

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При покупке следует обращать внимание на несколько важных нюансов.

Сыр — это не только изысканный и вкусный продукт, но он также имеет неоценимую пользу для нашего здоровья. Потому что в нем много качественного белка, витаминов группы B и полезных жиров, которые крайне необходимы для поддержания крепкого здоровья до глубокой старости. Однако есть три вида сыра, которые считаются самыми полезными, так как предотвращают опасные возрастные заболевания, пишет ТСН.

Какие виды сыра считаются самыми полезными: их следует есть как можно чаще

Эксперты отмечают, что больше всего сыры ценятся за качественный белок, который является ключевым компонентом клеток организма и участвует в различных биологических процессах. Поэтому этот продукт является идеальным вариантом пополнения запасов белка, однако нужно знать, какой вид сыра выбрать.

Твердые сорта — пармезан, гауда, чеддер — богатые белком, кальцием и витамином D. Вместе такие вещества защищают от хрупкости костей и различных воспалений в суставах. Также эти виды сыров содержат витамин B12, поддерживающий работу нервной системы и уменьшающий риск появления деменции.

Мягкие сыры — рикота и моцарелла — имеют низкое содержание животных жиров и соли, однако богаты казеиновым белком. Он обеспечивает постепенное поступление аминокислот в организм, что помогает дольше сохранять чувство сытости. А аминокислотные соединения омолаживают клетки организма, предотвращая преждевременное старение.

Сыры с плесенью — бри и камамбер. Эти продукты улучшают состояние кишечной микрофлоры и иммунитета, от чего зависит общее самочувствие. Камамбер содержит миристамид — соединение, улучшающее работу мозга и стимулирующее рост нейронов, защищая от потери памяти и развития болезни Альцгеймера.

Однако врачи предостерегают от чрезмерного употребления сыра. Следует помнить, что насыщенные жиры животного происхождения не должны превышать 10% суточного рациона. Рекомендованная порция употребления сыра — до 120 граммов мягких сортов или до 40 граммов твердых сыров в день.

Как правильно выбрать качественный сыр: на что обращать внимание

При покупке сыра следует обращать внимание на несколько важных нюансов:

Цвет. Натуральный сыр будет равномерного оттенка без каких-либо резких переходов. Чем выше жирность продукта, тем желтее он будет. Если цвет сыра яркий, это может говорить о наличии красителей. А если продукт слишком белый, значит, в нем много соли и мало жира.

Консистенция. Текстура продукта должна быть однородной. Если сыр имеет неоднородные участки и пятна, то он не прошел полный цикл созревания.

Корка. Производители обычно покрывают твердые сорта сыра натуральной или восковой оболочкой. Белый налет на поверхности может свидетельствовать о несоблюдении условий хранения. Такой сыр лучше не покупать, чтобы не отравиться.

Натуральность. Сыр лучше покупать натуральный, который не содержит лишних составляющих и красителей — тогда он принесет наибольшую пользу вашему здоровью.

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