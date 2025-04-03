В будущих моделях iPhone могут появиться необычные «кнопки»
- 3.04.2025, 15:06
Ранее этот проект заморозили.
Компания Apple продолжает разработку сенсорных кнопок с тактильной отдачей для будущих моделей iPhone, пишет MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера Instant Digital. Впервые слухи о таких кнопках появились в 2022 году.
Изначально ожидалось, что такие «псевдокнопки» получат iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, однако Apple отменила этот план на поздней стадии. Затем их появление прогнозировали в iPhone 16 Pro, но и эти ожидания не оправдались.
Сообщается, что главная сложность проекта заключается не в стоимости производства, а в «случайных нажатиях». Добиться безупречной точности отклика на касания оказалось сложной задачей. Текущая конструкция кнопок в прототипах iPhone встроена непосредственно в рамку, без отскока при нажатии, но компания хочет максимально точно передать ощущения от механической кнопки.
Из плюсов такой инновации – снижение вероятности механического износа, а также возможность настройки действий под легкое и сильное нажатия кнопки для запуска различных функций.
Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. В частности, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится «фронталка», а «прошки» станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.
Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – новая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus. Если верить утечкам, это будет самый тонкий смартфон в истории компании с толщиной всего 5,5 мм.