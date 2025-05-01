В Кремле задали неприятные вопросы Лукашенко 1.05.2025, 9:26

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Диктатор извивался на потеху Путину и российским пропагандистам.

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде 29 апреля Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «никто ни в коем случае не запрещает георгиевские ленточки», однако добавил, что у этой символики «своеобразная все-таки история». Журналист кремлевского пула от «Коммерсанта» Андрей Колесников попытался понять, что имел в виду белорусский диктатор, пишет udf.

Накануне на встрече с российским диктатором Лукашенко заявил, что в Беларуси «никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки» и что ее носят, например, на различных акциях в память о войне.

— Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки, — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что «ничего плохого» не видит, «если кто-то хочет георгиевскую ленту», и посоветовал Владимиру Путину «не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет».

Андрей Колесников задался вопросом, почему Лукашенко «прицепился к георгиевской ленточке»:

«Вроде ведь все с ней в порядке. И уж в России к ней точно никаких вопросов».

— Как известно, императрица Екатерина II утвердила георгиевскую ленточку в качестве знака поощрения солдат и офицеров, участвовавших в Русско-турецкой войне 1768−1774 годов. Вручали ее и позже — за верность, храбрость и мужество на полях сражений. К ней прилагались белый крест или четырехконечная золотая звезда… Что такого-то? Зачем привлекать историков?..

А может, сама по себе императрица смутила Александра Лукашенко?, — написал журналист.

Однако, считает он, дело не в царском происхождении георгиевской ленты, а в том, что с 2014 года власти Беларуси «критически стали относиться к этим лентам»:

— Их запрещали в школах, не рекомендовали продавать в магазинах… Не Александр ли Лукашенко тогда приветствовал запрет георгиевской ленточки? Что-то в происходившем тогда, в 2014 году, не устроило, видимо, президента Беларуси. Что-то вызвало чувство внутреннего протеста. И вот теперь он на самом деле реабилитировал георгиевскую ленту. Видимо, и в собственных глазах, — порассуждал журналист.

Он также целиком процитировал ответ Путина, последовавший за высказыванием Лукашенко о георгиевской ленте, — как выяснилось, российский диктатор также счел слова собеседника несколько загадочными.

— Александр Григорьевич, я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте… Но догадываюсь, что это может быть. Но за этими символами стоит наша общая история, наше прошлое, настоящее и будущее! — сказал Путин.

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