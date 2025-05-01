Ученые создали периодическую таблицу для ИИ 2 1.05.2025, 20:37

Она похожа на ту самую таблицу Менделеева.

Ученые из MIT придумали необычную таблицу, в которую можно вписать почти все алгоритмы искусственного интеллекта. Она похожа на ту самую таблицу Менделеева, которую все запоминали в школе, только вместо химических элементов в ней — алгоритмы. Идея возникла случайно, когда исследователи заметили, что два на первый взгляд разных метода машинного обучения на самом деле работают очень похоже. Так начался процесс создания структуры, объединяющей алгоритмы по общим признакам.

Оказалось, что у многих машинных методов есть что-то вроде «общей математики» — набора принципов, по которым они обрабатывают данные. Это называется функцией потерь I-Con. Она отражает, насколько хорошо модель справляется с задачей и как сильно ее предсказания отличаются от правильных ответов. Если алгоритмы используют одну и ту же логику, значит, их можно объединить. Именно так и получилось составить новую таблицу по виду идентичную таблице Менделеева.

В нее вошли алгоритмы, которые умеют распознавать картинки, объединять похожие объекты, сокращать объем данных, находить связи между разными точками и делать прогнозы. Они все оказались связаны друг с другом через I-Con. Ученые поняли, что эти методы можно разместить по типу и свойствам, как химические элементы. Так и появилась таблица ИИ.

Некоторые алгоритмы работают как «близкие родственники» — у них почти одинаковые способы работы. Другие — как редкие элементы, которые сложно отнести к какому-либо классу. Есть и пустые клетки — это будущие алгоритмы, которых пока не существует или чьи связи с I-Con еще не изучены. Ученые уверены, что со временем их тоже получится вписать в эту систему.

Главная идея заключается в том, чтобы упростить понимание того, как устроен искусственный интеллект. Таблица поможет не только выбирать подходящие методы для задач, но и создавать новые, комбинируя уже существующие. Это как конструктор, где можно собрать что-то полезное, если знаешь, какие детали подходят друг к другу. В будущем подход может упростить обучение моделей, сделать их работу прозрачнее.

Пока таблица интересна в первую очередь исследователям, но в долгосрочной перспективе она может сильно повлиять и на то, как создаются технологии вокруг нас — от умных камер до голосовых помощников — и стать обязательной для изучения в школах. Ведь чем лучше мы понимаем, как работает ИИ, тем больше можем создать новшеств с его помощью.

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