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Знаменитый инвестор Марк Мобиус рассказал, почему хранит сбережения в наличных

  • 10.05.2025, 22:05
Знаменитый инвестор Марк Мобиус рассказал, почему хранит сбережения в наличных
Марк Мобиус

В 2009 году он предсказал начало финансового кризиса в Азии.

Основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус держит большую часть активов своих фондов в наличных средствах. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Такой подход инвестор объяснил сохраняющейся неопределенностью из-за торговой войны между США и Китаем.

По словам Мобиуса, «на данном этапе наличные — это король». В итоге инвестор заявил, что 95% его денег в фондах хранятся именно в наличных.

Марк Мобиус инвестирует в развивающиеся рынки около 30 лет. Он уверен, что некоторые страны, например Индия, покажут неплохие результаты в текущих условиях, «но нужно подождать, пока ситуация не выровняется». Он также призвал инвесторов дождаться торговых переговоров и их влияния на рынки в ближайшие четыре-шесть месяцев. Эксперт уверен, что президент США Дональд Трамп не намерен провоцировать крах рынка, поэтому будет вносить коррективы в свою торговую политику и «делать заявления, которые придадут немного больше уверенности людям».

Мобиус считается топовым экспертом в области инвестиций на рынках Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки. В 2009 году он предсказал начало финансового кризиса в Азии, а спустя три года стал одним из первых инвесторов, который оценил Африку как перспективный рынок, создав там инвестиционный фонд Templeton Africa Fund. В 2023 году Марк Мобиус говорил, что объем активов под управлением его фондов составляет $300 млн.

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