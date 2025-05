Командующего отступлением российских войск из Херсона нашли в Алжире 2 12.05.2025, 22:09

Генерал исчез из публичного пространства после мятежа Пригожина.

Генерал Сергей Суровикин — бывший командующий группировкой российских войск в Украине, руководивший отступлением из Херсона, и экс-глава ВКС РФ — спустя почти два года отсутствия в публичном поле был замечен на церемонии возложения венков в Алжире, приуроченной ко Дню Победы. Фотографии с мероприятия опубликованы в телеграм-канале российского посольства в африканской стране, передает The Moscow Times.

На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Суровикин запечатлен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Он шагает рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко. В подписи к публикации генерал обозначен как «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире», при этом его имя не упоминается.

Суровикин возглавил российскую группировку в Украине в октябре 2022 года — вскоре после серии крупных поражений, в результате которых армия РФ бежала из Харьковской области. После назначения он инициировал массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, в результате которых серьезно пострадали практически все неядерные электростанции страны. В ноябре того же года Суровикин официально объявил об отступлении российских войск из Херсона — единственного областного центра, захваченного российской армией за все время полномасштабного вторжения. В январе 2023-го Суровикина на посту командующего группировкой ВС РФ в Украине сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

После мятежа, организованного Евгением Пригожиным в июне 2023 года, генерал исчез из публичного пространства. Российское Минобороны официально не объявляло об отставке Суровикина, однако уже в сентябре его имя было удалено с сайта ведомства.

По данным The New York Times, ссылающейся на американских чиновников, знакомых с разведданными, Суровикин заранее знал о планах Пригожина. Вскоре после мятежа The Moscow Times, со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, сообщила об аресте генерала. Кремль отказался тогда давать официальные комментарии.

Позже агентство Bloomberg писало, что Суровикин был допрошен военной прокуратурой. В сентябре 2023 года The New York Times, ссылаясь на двух американских чиновников и источник в Минобороны России, сообщала, что генерал был освобожден вскоре после гибели Пригожина.

Уже в том же месяце «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении Суровикина сообщил, что генерал находится в Алжире в составе делегации Минобороны и, вероятно, будет назначен на должность, связанную с «восточным направлением». В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подтвердил: Суровикин находится в Африке и выполняет функции военного советника.

