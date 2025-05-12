закрыть
12 мая 2025, понедельник, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Командующего отступлением российских войск из Херсона нашли в Алжире

2
  • 12.05.2025, 22:09
  • 4,288
Командующего отступлением российских войск из Херсона нашли в Алжире

Генерал исчез из публичного пространства после мятежа Пригожина.

Генерал Сергей Суровикин — бывший командующий группировкой российских войск в Украине, руководивший отступлением из Херсона, и экс-глава ВКС РФ — спустя почти два года отсутствия в публичном поле был замечен на церемонии возложения венков в Алжире, приуроченной ко Дню Победы. Фотографии с мероприятия опубликованы в телеграм-канале российского посольства в африканской стране, передает The Moscow Times.

На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Суровикин запечатлен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Он шагает рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко. В подписи к публикации генерал обозначен как «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире», при этом его имя не упоминается.

Суровикин возглавил российскую группировку в Украине в октябре 2022 года — вскоре после серии крупных поражений, в результате которых армия РФ бежала из Харьковской области. После назначения он инициировал массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, в результате которых серьезно пострадали практически все неядерные электростанции страны. В ноябре того же года Суровикин официально объявил об отступлении российских войск из Херсона — единственного областного центра, захваченного российской армией за все время полномасштабного вторжения. В январе 2023-го Суровикина на посту командующего группировкой ВС РФ в Украине сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

После мятежа, организованного Евгением Пригожиным в июне 2023 года, генерал исчез из публичного пространства. Российское Минобороны официально не объявляло об отставке Суровикина, однако уже в сентябре его имя было удалено с сайта ведомства.

По данным The New York Times, ссылающейся на американских чиновников, знакомых с разведданными, Суровикин заранее знал о планах Пригожина. Вскоре после мятежа The Moscow Times, со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, сообщила об аресте генерала. Кремль отказался тогда давать официальные комментарии.

Позже агентство Bloomberg писало, что Суровикин был допрошен военной прокуратурой. В сентябре 2023 года The New York Times, ссылаясь на двух американских чиновников и источник в Минобороны России, сообщала, что генерал был освобожден вскоре после гибели Пригожина.

Уже в том же месяце «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении Суровикина сообщил, что генерал находится в Алжире в составе делегации Минобороны и, вероятно, будет назначен на должность, связанную с «восточным направлением». В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подтвердил: Суровикин находится в Африке и выполняет функции военного советника.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров