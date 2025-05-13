В Барановичах пенсионер избил сумкой женщину, которая отказалась дать ему 2 рубля
- 13.05.2025, 1:09
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.
Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 70-летнего пенсионера из Барановичей, сообщили в МВД.
На днях пожилой мужчина выпил и отправился на местный рынок. Подойдя к одному из павильонов, где 60-летняя женщина продавала сумки, он попросил у нее 2 рубля.
Когда продавец отказалась поддержать пенсионера финансово, мужчина схватил с прилавка рюкзак и ударил им несколько раз продавщице по голове. Пострадавшая обратилась в милицию, нарушителя задержали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.