В Барановичах пенсионер избил сумкой женщину, которая отказалась дать ему 2 рубля 13.05.2025, 1:09

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 70-летнего пенсионера из Барановичей, сообщили в МВД.

На днях пожилой мужчина выпил и отправился на местный рынок. Подойдя к одному из павильонов, где 60-летняя женщина продавала сумки, он попросил у нее 2 рубля.

Когда продавец отказалась поддержать пенсионера финансово, мужчина схватил с прилавка рюкзак и ударил им несколько раз продавщице по голове. Пострадавшая обратилась в милицию, нарушителя задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хулиганство.

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