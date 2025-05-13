Тhe Guardian: Путин предложил переговоры с Киевом ради двух целей 1 13.05.2025, 8:07

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Давление на РФ растет.

Требование Трампа срочно начать переговоры Киева с Москвой поставили под угрозу введение новых санкций ЕС против РФ. При этом эксперты не считают, что действия президента США каким-то образом связаны с попыткой сговора с Россией.

Президент Украины был вынужден дать добро на переговорный процесс с Россией даже без прекращения огня, чтобы не обидеть Трампа, пишет The Guardian.

Путин же сделал такое предложение, чтобы не отпугнуть от себя Трампа и не дать возможность странам ЕС ввести новые санкции против России.

При этом политики из ЕС говорят, что Трамп в этом случае не сговаривался с Москвой. Еще 10 мая Туск, Макрон, Стармер и Мерц прибыли в Киев, чтобы доказать Трампу, что Кремль просто тянет время. Также они хотели убедить лидера США ввести против РФ новые санкции.

Вчера в Лондоне состоялась встреча лидеров МИД ЕС, которые все еще настаивают на том, что мирные переговоры могут начаться только после полного прекращения огня.

В Кремле не отреагировали на призывы Украины и ЕС начать перемирие с 12 мая. При этом Путин заявил о готовности начать прямые переговоры с Киевом.

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