закрыть
13 мая 2025, вторник, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тhe Guardian: Путин предложил переговоры с Киевом ради двух целей

1
  • 13.05.2025, 8:07
  • 3,412
Тhe Guardian: Путин предложил переговоры с Киевом ради двух целей

Давление на РФ растет.

Требование Трампа срочно начать переговоры Киева с Москвой поставили под угрозу введение новых санкций ЕС против РФ. При этом эксперты не считают, что действия президента США каким-то образом связаны с попыткой сговора с Россией.

Президент Украины был вынужден дать добро на переговорный процесс с Россией даже без прекращения огня, чтобы не обидеть Трампа, пишет The Guardian.

Путин же сделал такое предложение, чтобы не отпугнуть от себя Трампа и не дать возможность странам ЕС ввести новые санкции против России.

При этом политики из ЕС говорят, что Трамп в этом случае не сговаривался с Москвой. Еще 10 мая Туск, Макрон, Стармер и Мерц прибыли в Киев, чтобы доказать Трампу, что Кремль просто тянет время. Также они хотели убедить лидера США ввести против РФ новые санкции.

Вчера в Лондоне состоялась встреча лидеров МИД ЕС, которые все еще настаивают на том, что мирные переговоры могут начаться только после полного прекращения огня.

В Кремле не отреагировали на призывы Украины и ЕС начать перемирие с 12 мая. При этом Путин заявил о готовности начать прямые переговоры с Киевом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров
«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров