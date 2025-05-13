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Дроны атаковали асфальтобетонный завод оккупантов в Луганске

  • 13.05.2025, 14:25
  • 1,590
Дроны атаковали асфальтобетонный завод оккупантов в Луганске

В результате удара на территории предприятия произошло возгорание.

Дроны атаковали асфальтобетонный завод во временно оккупированном Луганске. В результате удара на территории предприятия произошло возгорание.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Согласно данным ASTRA, атака была осуществлена тремя ударными БПЛА. Первый удар вызвал пожар на заводе, а через час еще один дрон нанес дополнительный удар по объекту.

«Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

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