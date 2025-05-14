За чей счет банкет? 10 14.05.2025, 8:05

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«Резервный фонд» Лукашенко финансирует отдых детей из Египта, Палестины и России.

Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организаций отдыха 314 детей из Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана, а также Курской области России, пишет близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал. Сообщается, что отдых будет организован в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах.

В соответствующем распоряжении прописана сумма, которую на это потратят — 2581,6 тысяч рублей. Деньги выделят из «резервного фонда» Лукашенко, то есть за счет средств налогоплательщиков, так как формируется этот фонд из республиканского бюджета.

К слову, это намного больше, чем выделялось из этого же фонда в 2022-м. Тогда, как сообщалось в обзоре «Кошт урада», на отдых детей из Сирии и Узбекистана выделялось 410,7 тысяч рублей, пишет «Салiдарнасць».

Проект «Кошт урада» называл «резервный фонд» Лукашенко настоящим «черным ящиком» внутри других «черных ящиков». Каждый год размер фонда может сильно меняться, направления его использования также отличаются разнообразием. Однако подробная информация о расходах фонда остается ограниченной и доступна с большой задержкой. Например, в 2024 году были доступны сведения только за 2022 год.

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