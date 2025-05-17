«Я это сделаю»: Трамп заявил о переходе к жестким санкциям против России

«Я это сделаю»: Трамп заявил о переходе к жестким санкциям против России15
- 17.05.2025, 10:26
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Если мирные переговоры с Украиной провалятся.
Президент США Дональд Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на интервью Трампа журналисту Брету Байеру.
Комментируя законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против РФ, Трамп отметил, что использовал этот рычаг давления против Венесуэлы и Ирана.
«Честно говоря, я это сделаю (введу санкции, - ред.), если мы не заключим соглашение», - сказал Трамп.
При этом президент США добавил, что посмотрит на то, что будет происходить на переговорах в Турции.
«Это время Турции, мы говорим о Турции, и мы увидим, что будет. Для России это будет сокрушительным поражением, потому что у них сейчас тяжелые времена в экономике, цены на нефть низкие», - заявил американский лидер.
Трамп также в очередной раз подчеркнул, что решить конфликт может только он лично.
«Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения», - отметил он.