«Я это сделаю»: Трамп заявил о переходе к жестким санкциям против России 15 17.05.2025, 10:26

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Если мирные переговоры с Украиной провалятся.

Президент США Дональд Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на интервью Трампа журналисту Брету Байеру.

Комментируя законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против РФ, Трамп отметил, что использовал этот рычаг давления против Венесуэлы и Ирана.

«Честно говоря, я это сделаю (введу санкции, - ред.), если мы не заключим соглашение», - сказал Трамп.

При этом президент США добавил, что посмотрит на то, что будет происходить на переговорах в Турции.

«Это время Турции, мы говорим о Турции, и мы увидим, что будет. Для России это будет сокрушительным поражением, потому что у них сейчас тяжелые времена в экономике, цены на нефть низкие», - заявил американский лидер.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что решить конфликт может только он лично.

«Не может быть встречи без меня, потому что, как по мне, без меня соглашение не пройдет. У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения», - отметил он.

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