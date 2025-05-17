Россия начала вывод военной техники из Севастополя

Россия начала вывод военной техники из Севастополя2
- 17.05.2025, 11:34
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Территория базы почти пустая
РФ вывозит военную технику из Севастополя из-за нехватки на фронте. Движение «АТЕШ» сообщает о почти пустой базе.
Агенты движения «АТЕШ» зафиксировали массовый вывоз военной техники с военной базы в Севастополе.
Территория почти пустая - остались лишь единичные единицы техники, среди которых несколько новых ГАЗов и КАМАЗов.
На месте находятся преимущественно гражданские - женщины и пожилые люди, которые занимаются уборкой. Военных здесь мало, их заметили только на наблюдательной вышке и на окраинах территории.
По предварительным оценкам, технику вывезли из-за острой нехватки вооружения на фронте, поэтому большинство машин перебросили на другие направления.
Все собранные данные партизаны уже передали в Силы обороны Украины для дальнейшего анализа.