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Россия начала вывод военной техники из Севастополя

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  • 17.05.2025, 11:34
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Россия начала вывод военной техники из Севастополя

Территория базы почти пустая

РФ вывозит военную технику из Севастополя из-за нехватки на фронте. Движение «АТЕШ» сообщает о почти пустой базе.

Агенты движения «АТЕШ» зафиксировали массовый вывоз военной техники с военной базы в Севастополе.

Территория почти пустая - остались лишь единичные единицы техники, среди которых несколько новых ГАЗов и КАМАЗов.

На месте находятся преимущественно гражданские - женщины и пожилые люди, которые занимаются уборкой. Военных здесь мало, их заметили только на наблюдательной вышке и на окраинах территории.

По предварительным оценкам, технику вывезли из-за острой нехватки вооружения на фронте, поэтому большинство машин перебросили на другие направления.

Все собранные данные партизаны уже передали в Силы обороны Украины для дальнейшего анализа.

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