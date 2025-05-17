Трамп заявил, что позвонит Зеленскому и Путину 9 17.05.2025, 18:12

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В понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, позвонит российскому правителю Путину, а затем президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- В понедельник, в 10:00 утра (17:00 по Минску), я буду говорить по телефону с Путиным. Темами разговора будут прекращение «кровавой бани», в которой погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, и торговля.

Затем я буду говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом, вместе с президентом Зеленским, с различными членами НАТО.

Надеюсь, это будет продуктивный день, произойдет прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Да благословит нас всех Бог!, - написал он в соцсети.

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