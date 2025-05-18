В РФ засекретил статистику по демографии после обвала рождаемости до минимума за 200 лет 18.05.2025, 0:30

В Кремле заметно нервничают.

В РФ Росстат прекратил публикацию детальных данных по демографии на фоне продолжающего спада рождаемости, которая, вопреки призывам чиновников, в 2025 году установила минимум в современной истории страны, пишет The Moscow Times.

Из ежемесячного отчета о «естественном движении населения», который Росстат опубликовал в пятницу, были изъяты цифры за последний отчетный месяц по числу родившихся и умерших, месячные данные по числу количеству браков и разводов, а также полностью исчезла вся статистика по регионам (раньше публиковались цифры отдельно по каждому субъекту), обратил внимание демограф Алексей Ракша.

Из пяти таблиц, которые публиковал Росстат, в новом отчете осталась лишь одна. В ней представлены данные по числу рождений, смертей, браков и разводов лишь накопленным итогом с начала года.

«Фактически в России начиная с марта-2025 почти отсутствует публичная демографическая статистика», — сетует Ракша. Он напоминает, что в марте 2022 года, вскоре после начала войны, Росстат уже закрывал статистику по смертности по возрасту и регионам, а в 2024 году — все данные по причинам смерти, которые позволяли косвенно оценить потери армии на фронте.

«Неадекватная реакция» властей, пишет Ракша, говорит о том, что «степень демографической истерики в министерствах достигла эпических масштабов».

Чиновники нервничают по мере того, как рождаемость в России продолжает снижаться, несмотря на пропаганду «традиционных ценностей» и призывы Путина к россиянам заводить по 8 детей.

За январь–март, согласно Росстату, число родившихся снизилось еще на 11,5 тысячи, до 288,8 тысячи. При этом каждый месяц рождаемость била антирекорды с рубежа XVII–XIX веков, указывает Ракша. Рекордно низким более чем за 200 лет оказалось и число родившихся по итогам квартала, отмечает он.

В прошлом году, по данным Росстата, на свет в России появились 1,222 млн младенцев — минимум с 1999 года. По сравнению с 2023 годом рождаемость сократилась на 3,4%, а относительно 2014 года — более чем на треть. Естественная убыль населения по итогам года ускорилась на 20% и составила 596,2 тысячи человек — то есть в среднем, почти 50 тысяч человек в месяц, или 1,6 тысячи в день.

Еще в 2018 году Путин в рамках национального проекта «Демография» требовал за 6 лет остановить вымирание России, которое началась вскоре после аннексии Крыма. Результат оказался противоположным желаемому: естественная убыль не замедлилась, а ускорилась в несколько раз, а накопленным итогом за 2018-23 гг смертность превысила рождаемость на 3,4 млн человек.

В прошлом году Путин вновь поставил цель добиться замедления естественной убыли до нуля — к 2030 году.

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