В Гомеле мать двоих детей выселили из общежития на улицу 18.05.2025, 4:15

Комнату ей предоставляло предприятие.

Жизнь 43-летней гомельчанки не так давно пошла под откос: из-за прогулов женщина лишилась работы, а вместе с ней — комнаты в общежитии, которую ей предоставило предприятие «Советское». Ситуацию осложняет и то, что у нее двое детей. Законно ли выселять в таком случае и что было с гомельчанкой дальше, рассказала «Белка».

Оказалось, что сложности у гомельчанки возникли давно. У нее двое детей, но первую девочку забрали из семьи еще в 2016 году. И дело не только в отсутствии условий (в доме, где они тогда жили, не было полов, мебели, протекала крыша), а неумении матери заботится о ребенке. В 12 лет подросток не знала, что такое расческа — вычесать колтуны в волосах оказалось невозможным. Девочку отобрали.

Маму с тех пор не выпускали из поля зрения. Осенью 2023 года ей предложили устроиться уборщицей в предприятие «Советское». А так как дом продолжал разрушаться, выделили комнату в общежитии.

Вскоре окружающие узнали, что гомельчанка снова забеременела. С учетом предыдущего опыта органы опеки решили не спускать с нее глаз. Начальство на работе и соседи по общежитию приняли участие: подарили детскую одежду, кроватку. Но сама женщина, пишет «Белка», о ребенке не заботилась — сразу после рождения малышку передали в социальный приют, где подобрали замещающую семью.

— Кроме того, наша подопечная прогуливала работу. И до ухода в декретный отпуск, и после него. Отсюда и небольшая зарплата, и рост задолженности за общежитие. За полтора года проживания она сделала только два платежа на общую сумму 150 рублей. Этого, конечно, недостаточно. Сумма основного накопленного ею долга составляет 1332 рубля, а пени — 914. Трудовые отношения с ней пришлось расторгнуть, при этом долг за ней остался, — поделилась подробностями заместительница директора «Советского» Наталья Биндюкевич.

По ее словам, должницу неоднократно предупреждали о возможности выселения. Делали это не только работники общежития и наниматель, но и судья. Шансом, данном на первом заседании, экс-уборщица не воспользовалась. В итоге суд вынес решение выселить ее без предоставления другого жилья.

На самом деле, законодательство позволяет выселять коммунальных должников из общежития на улицу, если те без уважительной причины не платят шесть и более месяцев за жилищно-коммунальные услуги и пользование помещением.

— Как видим, в описанном случае дело до выселения дошло позже. То есть женщине неоднократно шли навстречу и давали время погасить долг, — прокомментировала ситуацию директор Расчетно-справочного центра Гомеля Ольга Ткачева. — Всего же в прошлом году в областном центре было подано 30 исков о выселении жильцов из общежитий за коммунальные долги, практически все иски суды удовлетворили.

Как стало известно журналистам, на улице женщина не оказалась: ее приютил отец второго ребенка.

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