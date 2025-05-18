На рынке труда усиливается проблема, из-за которой занервничал Лукашенко

На рынке труда усиливается проблема, из-за которой занервничал Лукашенко12
- 18.05.2025, 8:46
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По этому показателю Беларусь значительно уступает не только Европейскому союзу, но Казахстану и Туркменистану.
В Беларуси продолжает нарастать разрыв между реальными зарплатами (их рассчитывают с учетом инфляции) и производительностью труда. Первый показатель в первом квартале этого года вырос на 12,1% к такому же периоду 2024-го, то второй — на 3%, сообщает Белстат. На то, что в Беларуси есть проблемы с производительностью труда, 25 апреля обращал внимание также Александр Лукашенко, пишет «Зеркало».
Для сравнения: в январе-феврале этого года реальная зарплата выросла на 12,3%, то производительность труда — на 3%. Разрыв в росте этих двух параметров увеличивается. За тот же период 2024 года финансовый показатель вырос на 12,9%, а по эффективности работы — на 5,1%.
Напомним, в рейтинге Международной организации труда (МОТ), Беларусь занимает 67-е место в мире по уровню производительности труда. По этому показателю страна значительно уступает развитым государствам и проигрывает всему Европейскому союзу, включая Польшу и Литву, а также Казахстану, России и Туркменистану.