Атака БПЛА по Джанкою: ВС РФ могли лишиться вертолетов Ми-8 и истребителей Су-25 19.05.2025, 17:45

1,310

На объекте дислоцируется 39-й вертолетный полк ВС РФ и три авиаэскадрильи.

Ночью 19 мая беспилотники атаковали военный аэродром оккупантов в Джанкое. Известно, что на объекте дислоцируется 39-й вертолетный полк ВС РФ и три авиаэскадрильи.

Об этом сообщил мониторинговый паблик «Крымский ветер».

Очевидцы говорят о прилетах по военному аэродрому, на котором размещены 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС, ПВО Южного военного округа, а также три авиационные эскадрильи на вертолетах Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Кроме этого, из Джанкоя совершают вылеты штурмовики Су-25. Последствия удара уточняются, на кадрах с места событий слышна пулеметная стрельба и звуки приближающихся беспилотников.

По данным «Крымского ветра», ночью 19 мая дроны атаковали также объекты в Джанкойском и Красногвардейском районах. Российские Telegram-каналы подтверждали массированный налет дронов на Джанкой.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 26 беспилотников над Крымом, но не сообщало о взрывах на аэродроме «Джанкой». Украинская сторона официально не рассказывала подробности атаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com