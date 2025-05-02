Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне 14 2.05.2025, 8:05

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А 11 ноября - Днем Победы в Первой мировой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали намного больше других стран для победы во Второй мировой войне. Также он назначил Дни побед в стране.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне», - говорится в публикации.

Трамп подчеркнул, что «мы» (возможно, имея ввиду США) выиграли обе войны, но страна не празднует это из-за отсутствия лидеров, которые не знают, как это делать. Однако теперь будет иначе.

«Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы», - резюмировал Трамп.

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