NYT: Бразилия нанесла удар по российской разведке 5 21.05.2025, 15:38

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Местные контрразведчики выявили не менее девяти агентов с поддельными личностями.

Российские разведслужбы наладили в Бразилии «конвеерный выпуск» агентов под прикрытием. Местная контрразведка сумела разоблачить масштабную шпионскую сеть, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Российские спецслужбы в течение нескольких лет использовали Бразилию как стартовую площадку для своих элитных агентов. Поддельные личности с настоящими бразильскими паспортами, бизнес, романтические отношения и «прошлое», созданное с нуля — все это было частью тщательно продуманной операции, цель которой — отправить агентов дальше: в США, Европу и на Ближний Восток.

Одним из разоблаченных агентов стал Артем Шмырев, скрывавшийся под именем Герхард Даниэль Кампуш Виттих. Он проживал в Рио-де-Жанейро, имел бизнес в сфере 3D-печати, ни у кого не вызывал подозрений — даже у своей девушки. Однако, как выяснили следователи, его бразильское происхождение было фикцией: подлинное свидетельство о рождении принадлежало человеку, которого никогда не существовало.

Бразильская операция по разоблачению шпионов, получившая название «Восток», началась в 2022 году после сигнала от ЦРУ. С тех пор местные контрразведчики выявили не менее девяти агентов с поддельными личностями. Среди них — студенты, модели, ювелиры и даже семейные пары. Многие из них покинули страну до арестов, но некоторые были задержаны.

По мнению аналитиков, разоблачение этой сети стало серьезным ударом по системе, построенной еще в советские времена. «Только избранные могут вести такую жизнь», — говорил Путин в 2017 году о «специальных людях» в разведке. Однако теперь многие из них навсегда лишились возможности работать за границей.

Расследование продолжается. Власти Бразилии при поддержке западных спецслужб обещают довести дело до конца.

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