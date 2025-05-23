«Шла закрывать больничный» 23.05.2025, 8:09

Отец рассказал о 14-летней дочери, умершей в больнице в Ельске.

В реанимации Ельской центральной районной больницы умерла 14-летняя девочка. Следственный комитет начал проверку обстоятельств ее смерти.

Сообщение о трагедии поступило в районный отдел внутренних дел 17 мая 2025 года. Несовершеннолетняя 2011 года рождения умерла в реанимационном отделении больницы.

— В ходе проверки назначены все необходимые экспертизы, — отметили в СК. — После проведения процессуальных действий и проверочных мероприятий по данному факту будет дана правовая оценка, в том числе действиям лиц, оказывавших медицинскую помощь.

Как сообщил Onliner отец девочки, до того как попасть в больницу, она 4 дня была на больничном — с кашлем и болями в горле.

В тот день (16 мая) она шла закрывать больничный, так как чувствовала себя хорошо, температуры не было. Она даже успела сообщить классному руководителю, что готова вернуться к занятиям.

Девочку сопровождала мать, они вместе узнали: нужно госпитализироваться, так как в легких были хрипы. Около 10 часов утра подростка направили в больницу. Перед оформлением она зашла к бабушке, чтобы собрать вещи. Примерно к 11 часам девочка была в больнице.

По словам отца, через несколько часов (в 13:35) родителям позвонили и сообщили, что ребенок в коме в реанимации.

В 17:30—17:40 приехала реанимационная машина из Мозыря, однако было принято решение ждать специалистов из Гомеля — они приехали примерно в 23:30. Еще за 2,5 часа до этого (около 21:00) родителей предупредили, что нужно готовиться к худшему: у ребенка неоднократно останавливалось сердце.

В 23:50 отцу сообщили, что девочка умерла.

Известно, что подросток воспитывалась в многодетной семье — у нее осталось три сестры и два брата. Покойная девочка была второй по старшинству. Она училась в седьмом классе. По словам отца, дочь увлекалась спортом — занималась бегом. В будущем хотела стать учительницей и мечтала научиться ездить на мотоцикле.

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