Эксперты выбрали пять недорогих смартфонов с лучшей камерой 1 23.05.2025, 21:09

1,156

В рейтинг попали модели в том числе от Samsung и Google.

Западные техноблогеры выбрались на рынок недорогих смартфонов и отобрали пять самых достойных вариантов на сегодняшний день для любителей поснимать. Все – в пределах 500 долларов.

За последние годы Android-бренды значительно прокачали фотовозможности бюджетных моделей. Сегодня даже самые недорогие модели умеют делать идеальные портреты и похвальные пейзажные снимки в кратчайшие сроки. Вот какие смартфоны попали в шорт-лист портала Stuff.

Google Pixel 9a – король бюджетных смартфонов. Устройство имеет две камеры с объективами на 48 и 13 Мп. Снимки получаются яркими и естественными, а панорамы – четкими и детализированными. С учетом возможностей пост-обработки и ИИ-фич сделать плохой снимок практически невозможности.

CMF Phone 1 – лучшее, что может купить любитель поснимать с бюджетом до $200. Решает 50-мегапиксельная основная камера Sony f/1.8 с отдельным портретным сенсором. Для съемок в условиях дневного света самое то.

Samsung Galaxy A56 – для фанатов Samsung. У гаджета в арсенале 12-Мп фронталка и блок с тремя модулями 50+12+5 Мп с OIS у главного датчика и углом обзора 123° у ширика, а также поддержкой съемки 4K-видео. Этого предостаточно для выдачи четких фото и видео даже при хорошем освещении.

Redmi Note 13 Pro –бюджетный камерофон с высоким разрешением. Этот аппарат может похвастаться 200-Мп сенсором Samsung HP3 с оптической стабилизацией. Разрешение у матрицы огромное, и детализация в полный размер высокая. Цвета яркие, а в дневное время демонстрируется большой динамический диапазон.

Poco F6 Pro – бюджетный универсал. Смартфон оснащен универсальной тройной камерой, возглавляемой основным датчиком 64 МП с оптостабом. Он обеспечивает четкие снимки даже в сложных условиях освещения, а ширик 8 МП обеспечивает угол обзора 118° что идеально подходит для съемки обширных пейзажей или групповых снимков. Также есть 2-Мп макрообъектив.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com