The Telegraph: США неожиданно осудили войну России против Украины
- 24.05.2025, 10:46
В совместном коммюнике по итогам саммита G7.
Министры финансов стран Группы семи (G7) в совместном коммюнике осудили «жестокую войну» России против Украины и пообещали усилить санкции против Москвы, если российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет медлить с прекращением огня.
Как пишет The Telegraph, документ ознаменовал «значительное изменение» в политике администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее отказывалась возлагать на Россию полную вину за войну.
«Мы осуждаем продолжающуюся жестокую войну России против Украины и высоко оцениваем огромную стойкость украинского народа и экономики», — заявили министры финансов G7 после трехдневного саммита в Банфе, Канада, в котором принял участие, в частности, министр финансов США Скотт Бессент.
В коммюнике также говорится, что страны G7 «остаются преданными непоколебимой поддержке Украины в защите своей территориальной целостности и права на существование, а также свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру».
Как отмечает издание, это заявление противоречит предыдущим позициям, которые Белый дом занимал с начала своих «мирных усилий».
В документе страны также подтверждают «решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине».
В документе члены G7 также пообещали сохранить замороженные российские активы и изучить новые «карательные меры».
«Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в Брюсселе коммюнике встретили с облегчением.
«Слава Богу», — сказал один западный чиновник, который работает над политикой группы по Украине.
Саммит министров финансов и глав центральных банков стран G7 состоялся в Банфе, Альберта, Канада, с 20 по 22 мая.