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На улицах Солигорска заметили лосей

  • 25.05.2025, 11:10
На улицах Солигорска заметили лосей

Видеофакт.

В Солигорске жители заметили лосей прямо на улицах города. В тиктоке появилось сразу два видео: на одном из них лоси бегают между многоэтажек, на втором — пара животных неспешно прогуливается по территории гимназии №3 утром 19 мая. После этого они спокойно направились в сторону леса.

В комментариях пользователи отмечают, что встретить лосей в окрестностях Солигорска — явление не редкое.

@alin.344

Обычное утро в Солигорске, идешь и на встречу тебе бежит лось. Рассказываешь потом друзьям, а тебе говорят белку словил 😁

♬ оригинальный звук - 🍓🅰🅻🅸🅽🅺🅰🍓

@stctvby

Удивительное утро в Солигорске. Лоси гуляют возле гимназии №3 19 мая 5:45 утра. Парочка лосей неспеша прогуливается возле третьей гимназии, после чего скрывается в лесном массиве.

♬ оригинальный звук - stctvby

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