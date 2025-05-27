Глава МИД Германии сделал заявление о передаче Украине Taurus 1 27.05.2025, 8:26

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Вадефуль ответил на возмущения Кремля

Власти Германии не будут информировать общественность о поставках Украине определенных видов оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, отвечая на вопрос о том, настало ли время для поставок немецких крылатых ракет большой дальности Taurus, пишет RND.

По его словам, правительство Германии не предоставит Путину «возможности узнать, что мы на самом деле делаем». При этом он подчеркнул, что помощь «даст Украине возможность эффективно себя защитить».

Вадуфуль также ответил на возмущения Кремля относительно снятия ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия, о чем ранее заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он заявил, что у Путина было несколько возможностей сесть за стол переговоров, но он их не использовал.

«Мы всегда давали понять, что такое поведение не останется без последствий», — добавил Вадефуль, подчеркнув, что Германия продолжит оказывать Украину военную поддержку, «чтобы она могла защитить себя и помешать российскому агрессору успешно продолжать войну».

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