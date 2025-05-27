Долго так продолжаться не может 1 Алексей Копытько

27.05.2025, 15:00

Алексей Копытько

Максимально разумное применение ресурсов Германии – наращивание инвестиций в украинский ВПК.

Многие обильно и на разные лады цитируют канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Логика снятия ограничений в целом позитивна, вопрос в практическом отражении. И в своевременности.

Так как возможность разбирать российские войска на дистанции, стерилизация аэродромов в радиусе 300 км – это подрыв способности наступать. А прореживание ПВО – это повышение эффективности наших атак в глубину.

Ракеты можно доставить быстро, устроить россиянам в июне месячник больших пожаров. Главное – чтобы эти ракеты были. Тогда «летнее наступление» в значительно мере останется на бумаге.

Тут масса подробностей, смотреть будем по факту.

На что стоит обратить внимание.

1. Reuters сообщил, что генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер 19 мая издал директиву: перевооружить Бундесвер современными системами к 2029 году. То есть за три с половиной – четыре года.

Это не сюрприз. Броер в интервью Welt полтора месяца назад анонсировал задачу обеспечения к 2029 году боевой готовности Бундесвера численностью порядка 200 тыс человек. И ранее звучали подобные тезисы.

В марте глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль обозначил: чем раньше закончится горячая фаза войны России против Украины, тем раньше Кремль будет технически готов напасть на Европу. При этом Каль бросил резанувшую нас фразу: «если война закончится раньше 2029–2030 года».

В числе приоритетов, указанных Броером: наращивание возможностей ПВО, накопление средств для ударов на более чем 500 км, РЭБ, космос. А также боеприпасы всех типов. НАТО ожидает от Германии наращивания возможностей ПВО в четыре раза (касается систем разной дальности).

На цели ремилитаризации будут направлены средства от ослабления «долгового тормоза», что стало возможным из-за (по факту – благодаря) девиантного поведения США.

2. Сегодня же вышло интервью с главой СВР Украины Олегом Иващенко, где отмечено: в течение двух - четырех лет после окончания войны с Украиной Россия будет технически готова к новой агрессии – против Европы.

На этот временной диапазон влияют разные факторы, в том числе наличие санкций.

Итого: гипотетическая подморозка войны в 2025 года с условием отмены части санкций со стороны США – это максимально негативный для Германии сценарий. Поэтому немцы и ЕС в целом так нервничают.

При этом угрозы усиления санкций с целью приблизить наступление мира выглядят определенным противоречием для Европы. Поэтому санкции ЕС в основном декоративные и с отложенным эффектом.

Хотя есть почва, где интересы Украины и ФРГ (Европы) в деталях совпадают.

Так, командующий сухопутными войсками ФРГ Альфонс Майс две недели назад заявил: из-за милитаризации экономики и общества Россия накапливает боевой потенциал, который не полностью расходуется против Украины. «Излишки» накапливаются против Европы.

Исходя из логики немецкого генерала, чем дольше будет продолжаться война, тем больший потенциал сгенерирует разогретая военная машина России. Поэтому военную машину надо охлаждать/ломать, не снижая темпов ремилитаризации Европы и удерживая санкции.

Демонтаж экономических, технических, технологических возможностей РФ вести войну – это момент, где полностью совпадают интересы Украины и ФРГ. Наращивание ударной мощи в глубину – также полное совпадение. Как и ПВО. Причем в Украине все это производить на порядок дешевле с оперативным тестированием в боевых условиях.

То есть максимально разумное применение ресурсов Германии – наращивание инвестиций в украинский ВПК. Тут миллиард вопросов. Не только деньги. Сырье. Оборудование. Софт. Подключение Украины к протоколам обмена информацией и другое. А также реальные санкции против РФ.

Иначе возникает прагматичная ситуация, которую немцы должны отлично понимать.

Воевать до 2029 года – противоречит интересам Украины. Украина будет искать возможности выхода из войны. Формат и последствия этого выхода могут взвинтить риски для ФРГ.

Особенно – если Украина будет исключена как фактор сдерживания РФ.

Чтобы Украина оставалась сдерживающим фактором на стороне Европы, надо предлагать что-то серьезное.

Европа не предлагает. Долго так продолжаться не может.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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