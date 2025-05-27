закрыть
27 мая 2025, вторник, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Чехии попала в ДТП

1
  • 27.05.2025, 19:56
Министр обороны Чехии попала в ДТП
Министр обороны Чехии Яна Чернохова
Фото: Vaclav Salek / CTK / TASS

Авария произошла в центре Праги.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 27 мая попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на полицию и пресс-службу оборонного ведомства страны.

«Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль», – заявила журналистам спикер пражской полиции Кристина Зелинкова.

Чешская полиция сообщила, что на перекрестке столкнулись два автомобиля, из-за чего движение трамваев было приостановлено примерно на десять минут.

«Могу подтвердить, что сегодня [во вторник] во второй половине дня автомобиль министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал», – добавил спикер Министерства обороны Чехии Давид Шима.

Министр обороны Чехии в соответствии со своей должностью располагает служебным военным автомобилем и находится под охраной, которую осуществляет военная полиция.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов