Министр обороны Чехии попала в ДТП

Министр обороны Чехии попала в ДТП1
- 27.05.2025, 19:56
Авария произошла в центре Праги.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова 27 мая попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на полицию и пресс-службу оборонного ведомства страны.
«Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль», – заявила журналистам спикер пражской полиции Кристина Зелинкова.
Чешская полиция сообщила, что на перекрестке столкнулись два автомобиля, из-за чего движение трамваев было приостановлено примерно на десять минут.
«Могу подтвердить, что сегодня [во вторник] во второй половине дня автомобиль министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал», – добавил спикер Министерства обороны Чехии Давид Шима.
Министр обороны Чехии в соответствии со своей должностью располагает служебным военным автомобилем и находится под охраной, которую осуществляет военная полиция.