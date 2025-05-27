Министр обороны Чехии попала в ДТП 1 27.05.2025, 19:56

Министр обороны Чехии Яна Чернохова

Фото: Vaclav Salek / CTK / TASS

Авария произошла в центре Праги.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 27 мая попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на полицию и пресс-службу оборонного ведомства страны.

«Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль», – заявила журналистам спикер пражской полиции Кристина Зелинкова.

Чешская полиция сообщила, что на перекрестке столкнулись два автомобиля, из-за чего движение трамваев было приостановлено примерно на десять минут.

«Могу подтвердить, что сегодня [во вторник] во второй половине дня автомобиль министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал», – добавил спикер Министерства обороны Чехии Давид Шима.

Министр обороны Чехии в соответствии со своей должностью располагает служебным военным автомобилем и находится под охраной, которую осуществляет военная полиция.

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