Медведев начал угрожать Трампу
- 27.05.2025, 23:32
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Зампред Совбеза РФ ответил на слова президента США о Путине.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на сообщение президента США Дональда Трампа о том, что диктатор России Владимир Путин играет с огнем. Свое послание главе Белого дома Медведев 27 мая опубликовал в социальной сети X.
«Что касается слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и что с Россией происходят «действительно плохие вещи». Я знаю только одну очень плохую вещь – третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!» – пригрозил Медведев.