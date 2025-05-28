Белорусы продолжают жаловаться на проблемы с валютой 28.05.2025, 12:57

На этот раз речь не о долларах.

Белорус рассказал в TikTok, что столкнулся с трудностями при обмене банкнот евро — их принимали не во всех обменниках. В комментариях люди делились своими подобными историями и лайфхаками, как сбыть доллары и евро, пишет «Зеркало».

«Эта история с разменом денег уже заколебала в Беларуси, — отмечает тиктокер. — 100 евро хочу поменять. Сначала в Мостах хотел поменять, ничего не получалось. Сейчас в Гродно приехал, нигде не хотят принимать, потому что какие-то пятна, видите ли».

Тиктокер рассказал, что зашел «поменять денежку» в обменник на ж/д вокзале в Гродно.

«В итоге она (кассир. — Прим. ред.) сказала, что одну приму, а вторую — нет», — уточнил мужчина. В итоге он пошел в обменник «РРБ-Банка».

«Удача, у меня получилось это сделать. Она (кассир. — Прим. ред.) даже эти пятна не заметила. Не знаю, от чего это зависит — от человека, от консультанта. От кого? Чистый рандом. Два-три банка обходишь — хоть какой-то, но точно поменяет. Но, правда, по курсу по 3,34 рубля, а тут — 3,33», — рассказал тиктокер.

В комментариях под видео люди делятся своим опытом обмена валюты. Вот некоторые из отзывов:

«Постоянно на карту кидаю через терминал — проблем нет».

«Согласна, вечная проблема. В государственных банках в Мостах типа „Беларусбанка“ и „Белагропромбанка“ проблематично сдать, говорят, что допускается три пятна, не больше. В Гродно можно сдать в „Статусбанке“. Не смотрят на пятна, да и курс выше среднего».

«В Минске на рынке Таборы есть обменник, берет всю валюту, так же с евро было у меня».

«„МТБанк“ все принимает — пятна, печати и т.д. Единственное, что плесень нигде не берут».

«С евро вовсе проблем нет, все купюры принимает приемник от „Приорбанка“, кроме 100 долларов».

«У меня сегодня 1250 долларов не приняли из-за пятен, которые видны только на их аппарате».

«Хотел купить две сотки долларов, а мне старые суют, мол, только старого образца есть в банке. Говорю — а вы завтра их примете на обмен? Плечами пожала, и все. Какого продают старые баксы, если потом не принимают на обмен?»

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