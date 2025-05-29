Россия срочно пытается спасти «Газпром» 29.05.2025, 15:45

Кремль идет на крайнюю меру.

Провал Кремля и санкционная изоляция теперь обернутся новым ударом по кошелькам обычных россиян. Чтобы спасти убыточный «Газпром», власти РФ планируют ежегодно повышать тарифы на газ для промышленности по 20% в год.

Но через рост цен для промышленности за всё заплатят россияне путем повышения цен. По сути, россиянам навязывают «налог на спасение Газпрома», пишет dialog.ua.

Повышение цен - единственный план спасения

Правительство РФ обсуждает схему, по которой с 2025 года тарифы на газ для промышленных потребителей будут индексироваться дважды в год на 10% - в первом и четвёртом кварталах. Фактически речь идёт о ежегодном росте почти на 20%. Это вдвое выше предыдущих правительственных планов.

По словам директора Совета производителей энергии, соответствующая информация уже озвучена Министерством энергетики на заседании РСПП.

Газпром тонет

Газ для населения также продолжит дорожать: с 2025 по 2028 годы тарифы вырастут ещё на 42,2%. С учётом предыдущих индексаций с начала войны совокупный рост составит уже 76%. Таким образом, обычные россияне вынуждены компенсировать провалы госмонополии, которая теряет позиции на мировом рынке. Деньги пойдут, по сути, на поддержку гиганта с миллиардными убытками, включая зарплаты его топ-менеджеров.

Империя газа без рынков и без перспектив

После начала войны «Газпром» потерял две трети экспорта. Объёмы поставок в Европу сократились до исторических минимумов: 28-32 млрд кубометров в год, уровня конца 1970-х. Экспорт в дальнее зарубежье упал до 69 млрд в 2023 году и, по прогнозам, составит лишь 78 млрд в 2025-м.

Переговоры с Китаем по «Силе Сибири — 2» зашли в тупик. Евросоюз готовится полностью отказаться от российского газа, а с 2025 года прекращается и транзит через Украину минус ещё 15 млрд кубов. Альтернативных рынков сбыта не найдено.

Исторические убытки и никаких решений

В 2023 году «Газпром» зафиксировал рекордный убыток по МСФО - 629 млрд рублей. В 2024-м потери превысили 1 триллион рублей. По оценке самой компании, в течение ближайших 10 лет отрицательный денежный поток составит 15 триллионов рублей.

Компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа, оказалась в положении, где продавать этот газ попросту некому. Эксперты предупреждают: перспективы роста экспорта у «Газпрома» отсутствуют. Он продолжает терять рынки, а вместо стратегии только один инструмент: драть деньги с россиян.

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