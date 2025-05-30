Иордания вышла на второе место в мире по количеству электромобилей 30.05.2025, 20:17

Первую строчку занимает Норвегия.

Иордания импортирует почти все свои автомобили через зону свободной торговли. Это выгодно импортерам — они платят меньше налогов. В 2024 году 65% новых автомобилей в этой стране были электрическими. Так Иордания уверенно занимает место одного из мировых лидеров электрокаров, пишет Forbes.

В Норвегии 90% новых автомобилей электрические, в Исландии 60%. Другие страны, такие как Дания, Нидерланды и Швеция, остаются далеко позади от этой тройки. Хотя в технологических, экологических и социальных сферах они часто выходят в мировые лидеры.

На Иорданию также приходится 45% продаж всех электрокаров на Ближнем Востоке. Для сравнения, в Объединенных Арабских Эмиратах покупают лишь 13% от общего количества на регион. Сейчас самым серьезным конкурентом для Иордании в борьбе за мировое лидерство по внедрению электромобилей является Исландия.

Местный производитель инфраструктуры для электрокаров Cita EV прогнозирует, что среднегодовой темп роста электрического авторынка Иордании будет равен 35-и процентам. Среди иорданских потенциальных покупателей 65% рассматривают именно электрокары среди вариантов того, какое авто приобрести следующим.

Лидерство в этой сфере означает для Иордании более 5000 новых рабочих мест. Ведь электромобили требуют зарядной инфраструктуры, технического обслуживания и других специфических услуг. Cita EV ожидает, что только рынок развития сети для зарядки достигнет к 2028 году 75 млн долларов США ежегодно.

Высоких показателей стране удалось достичь благодаря тому, что на приобретение электромобилей органы власти внедрили прямые субсидии. Также на этот вид транспорта банки снизили кредитные ставки. С такой политикой даже люди со средним и низким уровнем дохода смогут себе позволить электрокары. Также на электрические грузовики переходит государственная почта Иордании, а система скоростных пассажирских перевозок BRT в столице Амман планирует в этом году запустить электробусы.

Дополнительным стимулом для граждан переходить на электрокары являются цены на бензин. Это примерно 1,3 доллара за литр (54 грн). В Иордании они самые высокие по сравнению с остальными странами Ближнего Востока. Часть семей тратит на топливо треть всех своих доходов. А электромобили снижают расходы на топливо на 73% по оценкам местных экоактивистов.

Также для мотивации граждан Иордания ввела в июле прошлого года специальные тарифы на электричество. С 5:00 до 14:00 заряжать авто дома дешевле, чем где-либо — это стоит 0,15 доллара США за кВт/ч (6,23 грн). Большинство владельцев электрокаров пользуются этим преимуществом и лишь время от времени заправляют свои авто на общественных зарядных станциях. Но даже там цена дешевле, чем где-либо в мире — 0,28 доллара США за кВт/ч (11,63 грн). Цены на электроэнергию и топливо в стране устанавливает правительство.

Чтобы растаможить бензиновый или дизельный автомобиль, надо уплатить налогов на 92% от его ориентировочной стоимости. Для электромобилей регистрационный налог колеблется от 10-и до 55% — в зависимости от цены. Такой градиент налогов влияет и на ценообразование со стороны импортеров и производителей.

Еще одна из местных особенностей Иордании заключается в том, что почти каждое домохозяйство с автомобилем имеет свою парковку. Обязательное паркоместо для новых сооружений предусмотрено также строительными нормативами. Заряжаться дома очень просто — оборудование обычно предоставляют сами автомобильные компании, а его установка стоит примерно 150 долларов США (около 6 229 грн). Это могло бы вредить общественному транспорту. Но в Иордании он и так не развит и убыточен из-за местной специфики застройки и культуры частного транспорта.

Королева Иордании Рания Аль-Абдалла и несколько министров тоже ездят на электромобилях. Самыми популярными среди здешних водителей являются электрокары от Volkswagen, BYD, Hyundai, Kia, Nissan и Changan. Большинство из них изготавливают в Китае. Иордания заинтересована в том, чтобы запустить сборку электрокаров на локальном уровне. Но пока им не хватает опыта и специалистов по развертыванию такого бизнеса.

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