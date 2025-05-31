Тест на знание географии: откуда вылетел этот самолет? 31.05.2025, 20:49

Испытайте себя.

Контурные карты — отличный способ проверить не только память, но и пространственное мышление. «Вокруг света» предлагает короткий, но увлекательный тест: посмотрите на карту и назовите страну.

Это упражнение используют даже при подготовке географов. Ведь узнавание страны по её очертаниям — задача не из лёгких. Зато она отлично тренирует внимательность.

Здесь важно не торопиться и не путать похожие формы. Страны часто ассоциируются с чем-то визуальным — вспоминайте ассоциации!

Готовы бросить вызов своему мозгу? Тогда давайте определим, откуда вылетел самолёт.

Что за страна? Ответ напишите в комментариях.

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