Эксперты выбрали лучшие бюджетные смартфоны Samsung 31.05.2025, 21:42

Есть сразу пять вариантов.

Samsung – все еще самый популярный производитель Android-смартфонов в мире. В отличие от Apple большая часть продаж мобильных устройство корейского бренда приходится не на дорогие модели, а на бюджетники и середняки.

Ресурс SamMobile изучил все доступные смартфоны Samsung Galaxyt и выбрал пять лучших вариантов для покупки летом 2025 года. Каждая из них представлена и на украинском рынке.

Samsung Galaxy A56. Один из лучших среднебюджетников на рынке. Покупатели получат современный дизайн как у более дорогих Galaxy, 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с частотой 120 Гц, чипсет Exynos 1480, до 12 ГБ ОЗУ и 6 лет поддержки ПО. Последнее больше всего выделяет A56 на фоне конкурентов.

Samsung Galaxy A26. Несомненно, один из лучших недорогих телефонов на Android от Samsung, считают обозреватели. Устройство имеет все нужные функции и характеристики для комфортного использования на каждый день. Например, есть 120-герцовый AMOLED-дисплеей, корпус с защитой IP67, тройная камера на 50+8+2 Мп, модуль NFC и 3.5-мм миниджек.

Samsung Galaxy A36. Если A56 выходит за рамки бюджета, а того, что предлагает A26 маловато, то у Samsung есть "золотая середина" в виде A36. Он тоже поставляется с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, отлично снимает даже при слабом освещении, а быстрая зарядка здесь 45 Вт, как у S25 Ultra.

Samsung Galaxy A16. Самый продаваемый Android-телефон в 2025 году. У него в арсенале 90-герцовый AMOLED-экран FullHD, оптимальный процессор MediaTek Helio G99/Exynos 1330 (в зависимости от региона), и хорошая 50-Мп камера – в общем, все, чего обычно не хватает конкурентам.

Samsung Galaxy S24 FE. Самый продвинутый смартфон в списке для тех, кто может растянуть свой бюджет. По сути, это упрощенная версия флагманского S24 Plus, с некоторыми компромиссами в производительности и качестве дисплея.

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