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Эксперты назвали идеальный автомобиль для начинающих водителей

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  • 4.05.2025, 9:01
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Эксперты назвали идеальный автомобиль для начинающих водителей

Внимание привлек один компактный французский хэтчбек.

Выбрать первый автомобиль для начинающего водителя не так и просто. Это должна быть легкая в управлении модель, а также довольно надежная, пишет Express.

Эксперты из YouTube-канала MotorBodies порекомендовали обратить внимание на один компактный французский хэтчбек, который может стать отличным выбором для начинающих водителей. По их словам, это недорогая модель, которая способна справиться с многими повседневными задачами.

Эксперты считают, что идеальным первым автомобилем может стать Peugeot 108. Они рассказали, что это бюджетная и компактная модель, которая отлично подходит для городских поездок.

По словам специалистов, Peugeot 108 выделяется на фоне конкурентов низкими эксплуатационными расходами и низким расходом топлива. Также эту модель довольно легко отремонтировать благодаря изобилию запасных деталей.

«Если вы когда-нибудь попадете в ДТП, то запчасти можно заменить очень дешево. На мой взгляд, это лучший первый автомобиль», - поделился эксперт.

Эксперты отметили, что Peugeot 108 чаще всего оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью до 72 л.с. Он недостаточно мощный для быстрого разгона, но этой модели это и не нужно.

Также эксперты похвалили Peugeot 108 за достаточно богатое оснащение. Модель предлагает современную информационно-развлекательную систему, кондиционер и много отсеков для хранения вещей. Помимо этого можно найти автомобили с камерой заднего вида.

Кроме того, эксперты порекомендовали начинающим водителям обратить внимание и на другие похожие модели.

«Это касается и Toyota Aygo, и Kia Picanto. Все это, по сути, одинаковые автомобили. Эти автомобили имеют объем двигателя всего 1,0 литр, поэтому они дешевы в плане страховки и расхода топлива», - объяснил эксперт.

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