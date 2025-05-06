Как украинские дроны заставили Черноморский флот бежать из Крыма 6.05.2025, 15:38

Это сигнал всему миру.

Это решение Кремля еще недавно казалось невозможным. Черноморский флот России — символ влияния и морской мощи Москвы — был вынужден покинуть Крым. И все из-за морских дронов, управляемых украинскими военными, сообщает издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

С 2022 года Украина систематически атаковала российские корабли в Севастополе при помощи морских дронов, в том числе Magura-5 и дроны серии TLK. За три года, по оценкам экспертов, Россия потеряла треть кораблей на Черном море.

В ответ Москва перевела флот в Новороссийск — более защищенную базу. Стратегический отход стал шоком для наблюдателей: еще недавно Черноморский флот был инструментом давления на юг Украины, а теперь стал мишенью для дронов.

«Это не просто тактика — это символ. Потеря Крыма как морского щита», — отмечают аналитики.

Морские дроны, многие из которых начинены взрывчаткой, превращают открытое море в смертельную зону. Новые модели способны преодолевать до 1 200 км, что делает уязвимыми даже тылы.

Поражение российского флота — не просто успех Украины. Это сигнал всем странам мира: будущее флота — не только в броне, но и в защите от маленьких, но смертоносных машин без экипажа.

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