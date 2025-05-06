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Мерц принял присягу и стал новым канцлером ФРГ

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  • 6.05.2025, 19:43
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Мерц принял присягу и стал новым канцлером ФРГ

Лидер Христианско-демократического союза официально стал десятым канцлером Германии.

В немецком бундестаге глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц принял присягу в качестве нового канцлера Германии, сообщает Zeit.

Издание опубликовало кадры, как Мерц поднял правую руку вверх и произносит клятву перед председателем Бундестага Юлией Клекнер, которая держит в этот момент оригинал Основного закона ФРГ.

«Клянусь посвятить свои силы благополучию немецкого народа, увеличивать его блага, предотвращать наносимый им вред, соблюдать и защищать Основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и проявлять справедливость по отношению к каждому. Да поможет мне Бог», — сказал Мерц.

Бундестаг утвердил лидера христианских демократов федеральным канцлером со второй попытки. В первый раз утром 6 мая Мерцу не удалось заручиться поддержкой большинства — ему не хватило шести голосов.

Второй раунд голосования провели в тот же день после согласования с фракциями «Зеленых» и Левых. За Мерца проголосовали 325 парламентариев при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов, против назначения выступили 289 депутатов.

Таким образом в ФРГ завершился транзит власти, начавшийся после победы на досрочных парламентских выборах 23 февраля консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Социал-демократическая партия прежнего канцлера Олафа Шольца показала на тех выборах худший за свою историю результат.

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