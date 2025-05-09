Литва отправляет дополнительные войска на границу с Беларусью
- 9.05.2025, 15:16
В ответ на увеличение количества нелегальных мигрантов.
Литва отправляет дополнительные военные силы на границу с Беларусью в ответ на увеличение количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из соседней страны.
Об этом сообщает LRT.
Глава Службы охраны государственной границы (VSAT) Рустам Любаев объявил, что его ведомство достигло соглашения с Вооруженными силами Литвы о размещении дополнительных войск вдоль границы с Беларусью, в приграничном районе Варена, начиная с четверга.
«Я не буду разглашать (численность войск) на данный момент, это не является публичной информацией, но литовские войска помогут нам в обеспечении безопасности на участках нескольких пограничных переходов», – отметил Любаев во время интервью телеканалу TV3 News.
VSAT сообщила в четверг утром, что литовские пограничники за последние 24 часа отправили назад 48 человек, которые пытались нелегально пересечь границу.