Литва отправляет дополнительные войска на границу с Беларусью 9.05.2025, 15:16

В ответ на увеличение количества нелегальных мигрантов.

Литва отправляет дополнительные военные силы на границу с Беларусью в ответ на увеличение количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из соседней страны.

Об этом сообщает LRT.

Глава Службы охраны государственной границы (VSAT) Рустам Любаев объявил, что его ведомство достигло соглашения с Вооруженными силами Литвы о размещении дополнительных войск вдоль границы с Беларусью, в приграничном районе Варена, начиная с четверга.

«Я не буду разглашать (численность войск) на данный момент, это не является публичной информацией, но литовские войска помогут нам в обеспечении безопасности на участках нескольких пограничных переходов», – отметил Любаев во время интервью телеканалу TV3 News.

VSAT сообщила в четверг утром, что литовские пограничники за последние 24 часа отправили назад 48 человек, которые пытались нелегально пересечь границу.

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