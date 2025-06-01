Минский адвокат объяснила, когда муж и жена обязаны содержать друг друга 1 1.06.2025, 12:48

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Даже после развода.

Белорусский Кодекс о браке и семье обязал супругов взаимно содержать друг друга. Однако что делать, если один из них от этой обязанности уклоняется, и в каких случаях можно требовать алименты на своё содержание через суд, даже после развода? На эти вопросы ответила адвокат Минской городской коллегии Инесса Ловягина, пишет telegraf.news.

По её словам, с момента регистрации брака у супругов возникают взаимные права и обязанности, и одна из них — содержание друг друга. Если один из супругов от этого уклоняется, второй «может требовать защиты своего права в суде, но только в определённых случаях, которые предусмотрены законодательством».

Право требовать алименты на своё содержание от другого супруга (если тот обладает необходимыми для этого средствами) имеет нуждающийся в материальной помощи:

Жена в период беременности.

Супруг (неважно, муж или жена), который ухаживает за общим ребёнком до достижения им трёх лет.

Супруг, который ухаживает за общим ребёнком-инвалидом до достижения им 18 лет.

Супруг, который ухаживает за общим нетрудоспособным совершеннолетним ребёнком.

Нетрудоспособный супруг (например, по инвалидности или возрасту).

Право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение алиментов от другого супруга сохраняется и после расторжения брака в следующих случаях:

Если он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения.

Если супруги состояли в браке длительное время (не менее 10 лет), то суд вправе взыскать алименты в пользу разведённого супруга, если он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака.

Нуждающийся в материальной помощи бывший супруг, который ухаживает за общим ребёнком, также сохраняет право на получение содержания от другого бывшего супруга (обладающего необходимыми средствами):

До достижения общим ребёнком трёх лет.

До достижения общим ребёнком-инвалидом 18 лет.

На время осуществления ухода за общим нетрудоспособным совершеннолетним ребёнком.

Нуждающаяся в материальной помощи бывшая жена сохраняет право на получение содержания от бывшего мужа (обладающего необходимыми средствами) в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака.

Адвокат Инесса Ловягина подчеркнула, что «супруги несут обязанность по содержанию друг друга, и в некоторых случаях в судебном порядке можно требовать алименты».

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