В Лос-Анджелесе заработал комендантский час

В Лос-Анджелесе заработал комендантский час4
- 11.06.2025, 7:47
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В мэрии назвали причину.
В центре столицы Калифорнии заработал комендантский час из-за фактов мародерства участников протеста.
Об этом сообщает CNN.
Местные власти Лос-Анджелеса ввели комендантский час в ограниченной зоне центра города, где продолжаются массовые протесты мигрантов.
Мэр города Карен Басс в ходе пресс-конференции заявила, что ограничения будут действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды по местному времени.
Отметим, что комендантский час в городе уже действует и начался в 06:00 по минскому времени.
По словам источника в правоохранительных органах, ограничения коснутся менее 100 тысяч человек из 4 миллионов жителей Лос-Анджелеса.
Офис городского председателя также обнародовал график границ зоны, на которую распространяется комендантский час в центре калифорнийской столицы.
Причина введения ограничений
В мэрии сообщили, что во время протестов против иммиграционной политики, которые прошли на этой неделе, в центре Лос-Анджелеса были ограблены около 23 предприятий.
Басс уточнила, что это «насильственное поведение» и стало одной из причин, почему городские власти решили ввести ограничения.
«Комендантский час рассматривался в течение нескольких дней. Однако после насилия, произошедшего минувшей ночью, - 23 магазина были разграблены, - и просто из-за масштабного характера вандализма, мы дошли до критической точки», - сказала она.
По данным полиции, подозреваемые грабители ограбили магазины Adidas, Apple Store, два диспансера, аптеку и ювелирный магазин.