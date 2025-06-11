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В Лос-Анджелесе заработал комендантский час

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  • 11.06.2025, 7:47
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В Лос-Анджелесе заработал комендантский час
Фото: Getty Images

В мэрии назвали причину.

В центре столицы Калифорнии заработал комендантский час из-за фактов мародерства участников протеста.

Об этом сообщает CNN.

Местные власти Лос-Анджелеса ввели комендантский час в ограниченной зоне центра города, где продолжаются массовые протесты мигрантов.

Мэр города Карен Басс в ходе пресс-конференции заявила, что ограничения будут действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды по местному времени.

Отметим, что комендантский час в городе уже действует и начался в 06:00 по минскому времени.

По словам источника в правоохранительных органах, ограничения коснутся менее 100 тысяч человек из 4 миллионов жителей Лос-Анджелеса.

Офис городского председателя также обнародовал график границ зоны, на которую распространяется комендантский час в центре калифорнийской столицы.

Причина введения ограничений

В мэрии сообщили, что во время протестов против иммиграционной политики, которые прошли на этой неделе, в центре Лос-Анджелеса были ограблены около 23 предприятий.

Басс уточнила, что это «насильственное поведение» и стало одной из причин, почему городские власти решили ввести ограничения.

«Комендантский час рассматривался в течение нескольких дней. Однако после насилия, произошедшего минувшей ночью, - 23 магазина были разграблены, - и просто из-за масштабного характера вандализма, мы дошли до критической точки», - сказала она.

По данным полиции, подозреваемые грабители ограбили магазины Adidas, Apple Store, два диспансера, аптеку и ювелирный магазин.

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