«В какой-то момент Кремлю просто нечем будет финансировать войну» 12.06.2025, 15:01

Алексей Мельник

Фото: Главред

Победит ли Украина в войне на истощение?

В последнее время многие западные СМИ пишут о том, что Россия воюет на предельных мощностях — как в экономическом плане, так и в плане военном. Эксперты утверждают, что мы якобы подходим к какой-то важной черте, когда России понадобится передышка.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать эту информацию военного эксперта, содиректора программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексея Мельника:

— Первое, что нужно иметь в виду: все эти оценки достаточно условные. Почему? Потому что сегодняшняя Россия настолько закрыта, что это можно сравнить разве что с Советским Союзом — когда нет надежной статистики, и даже если бы она существовала, не факт, что соответствовала действительности.

Поэтому разброс этих оценок может быть очень существенным, это может быть и несколько месяцев, и даже год-два. Однозначно можно сказать одно — ресурсы России не безграничны. Но на той стадии войны, которая сейчас идет, это война на истощение, ключевой вопрос — как долго сможет выдержать эту гонку Украина.

Да, я согласен, еще раз отмечаю, что ресурсы России не бесконечны. Здесь можно говорить как минимум о способности финансово поддерживать войну. Сейчас, при низких ценах на нефть, уже треть, кажется, российских нефтяных компаний работает в убыток. Две трети угольных компаний находятся на грани банкротства или уже обанкротились.

Кроме того, стоит учитывать сегодняшнюю позицию ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии, на увеличение добычи нефти. Все это может сложиться, накопиться, и в какой-то момент России просто нечем будет финансировать войну. Даже несмотря на то, что у Путина есть определенная свобода перераспределения каких-то социальных ресурсов от крупных проектов в пользу этой навязчивой идеи о войне.

— В последнее время очень часто звучит выражение «война на истощение». Мол, современные войны заканчиваются именно тогда, когда одна из сторон исчерпывает свои ресурсы. Закончится ли война между Украиной и Россией по такому сценарию?

— Хотелось бы уточнить: это характерно не только для современных войн. До появления миротворческих операций войны обычно заканчивались двумя способами. Первый — когда одна сторона наносила другой сокрушительное поражение, и победители заставляли проигравших подписать мир, если было с кем договариваться.

Второй случай — когда обе стороны настолько истощались, что продолжение боевых действий становилось менее выгодным, чем их прекращение. То есть это не только черта современных конфликтов — так было всегда, пока не появились возможности внешнего вмешательства.

В данном случае, как мы уже говорили, ресурсы России все же не безграничны. Вопрос в том, когда текущее руководство России, или его преемники, поймут, что заключение мира будет более выгодным вариантом, чем продолжение войны, которая может привести к катастрофе. Это большой вопрос.

Как я уже говорил, за последние как минимум 80 лет существования организации Объединенных Наций и других международных структур такое активное вмешательство в конфликты редко приводило к действительно позитивным результатам. Чаще всего враждующие стороны просто заставляли идти на какое-то перемирие, заморозку конфликта.

Так что сейчас добавляется еще и этот фактор внешнего вмешательства. Если бы нынешняя администрация Белого дома сменила свою позицию и не распределяла бы давление на обе стороны, а сконцентрировалась именно на агрессоре, то изменился бы и формат окончания войны.

— Какие главные шаги нужно предпринять, чтобы у России закончились ресурсы?

— Во-первых, стоит показать России, что она не сможет достичь своей цели. Кремль уже неоднократно пугали «адскими» санкциями, и такие возможности есть у США, они есть у Европы. Но добиться результата можно только совместными усилиями.

Например, возьмем те самые замороженные 300 миллиардов долларов российских активов. США требуют от Европы, чтобы та приняла решение о конфискации этих средств, но Европа пока сопротивляется по разным причинам.

Во-вторых, сейчас Европа берет на себя более активную роль, но без поддержки США эффективность европейских санкций снижается в разы. То есть такие возможности, чтобы заставить Россию, у международного сообщества есть. Но для этого нужны лидерство и совместные усилия как со стороны США, так и в первую очередь со стороны Европейского союза.

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