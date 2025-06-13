Израиль нанес удары по Ирану 13.06.2025, 5:03

В Тегеране слышны взрывы.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли удары по Ирану. В Тегеране слышны взрывы. Израиль объявил чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство, сообщает Deutsche Welle.

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, нанесли «превентивный удар» по территории Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца. Израиль также объявил режим чрезвычайного положении, передает агентство AFP.

«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на Государство Израиль и его гражданское население», - цитирует слова Каца издание The Times of Israel.

«Громкие взрывы слышны в разных местах столицы Тегерана», - сообщает государственное телевидение Ирана. Также сообщается, что система ПВО Ирана приведена в полную боевую готовность, а в главном иранском аэропорту имени Имама Хомейни приостановлены все полеты.

Израиль также закрыл свое воздушное пространство.

ЦАХАЛ: Операция направлена против ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что начала операцию против ядерной программы Ирана под кодовым названием «Народ-лев».

Как утверждает ЦАХАЛ, у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней создать 15 ядерных бомб, поэтому Израилю необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы», передает The Times of Israel.

Израиль атакует десятки целей в Иране

ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана, связанных с ядерной программой и другими военными объектами, говорится в сообщении ЦАХАЛ. «Звуки многочисленных взрывов» были слышны, в частности, вблизи иранского ядерного объекта в городе Натанз, сообщает Reuters.

«Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива. Мы также нанесли удар в сердце иранской программы баллистических ракет», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «У Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», - подчеркнул он.

Информационные агентства, в частности Reuters, передают, что ВВС Израиля атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но и точечно - военное руководство Исламской Республики. О результатах этих атак, однако, не сообщается.

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