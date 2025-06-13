Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР

Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР7
- 13.06.2025, 7:35
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Иранское государственное СМИ также подтвердило этот факт.
Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами погиб в результате авиаудара Израиля.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Иранское государственное СМИ, как пишет The Times of Israel, подтверждает гибель Салами.
КСИР является одним из главных центров власти в Иране и контролирует арсенал баллистических ракет страны.
В частности Израиль считает, что кроме Салами были ликвидированы:
начальник иранских вооруженных сил Мохаммад Багери;
члены высшего военного руководства;
иранские ученые-ядерщики.