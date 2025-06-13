Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР 7 13.06.2025, 7:35

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Иранское государственное СМИ также подтвердило этот факт.

Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами погиб в результате авиаудара Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Иранское государственное СМИ, как пишет The Times of Israel, подтверждает гибель Салами.

КСИР является одним из главных центров власти в Иране и контролирует арсенал баллистических ракет страны.

В частности Израиль считает, что кроме Салами были ликвидированы:

начальник иранских вооруженных сил Мохаммад Багери;

члены высшего военного руководства;

иранские ученые-ядерщики.

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