Хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и «РЖД» 13.06.2025, 13:18

В украинской разведке раскрыли подробности.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов российской налоговой и таможенной службы, а также «Российской железной дороги» («РЖД»).

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

Федеральная таможенная служба и налоговая

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

В Федеральной таможенной службе подтвердили DDoS-атаку, впрочем назвали это формулировкой «информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен».

Также под удар попали касающиеся таможни и налоговой службы России сервисы, в частности:

«Контур» - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса;

«Честный знак» - национальная система цифровой маркировки;

«ГосКлюч» - сервер электронной подписи.

«РЖД»

В частности хакеры успешно атаковали сайт и мобильный сервис «РЖД». В течение прошлого дня, 12 июня, россияне не могли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение железной дороги. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской, а также Свердловской областей.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

В конце концов в «РЖД» подтвердили технические проблемы из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com