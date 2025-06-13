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Хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и «РЖД»

  • 13.06.2025, 13:18
Хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и «РЖД»

В украинской разведке раскрыли подробности.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов российской налоговой и таможенной службы, а также «Российской железной дороги» («РЖД»).

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

Федеральная таможенная служба и налоговая

Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В Федеральной таможенной службе подтвердили DDoS-атаку, впрочем назвали это формулировкой «информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен».

Также под удар попали касающиеся таможни и налоговой службы России сервисы, в частности:

«Контур» - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса;

«Честный знак» - национальная система цифровой маркировки;

«ГосКлюч» - сервер электронной подписи.

«РЖД»

В частности хакеры успешно атаковали сайт и мобильный сервис «РЖД». В течение прошлого дня, 12 июня, россияне не могли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение железной дороги. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской, а также Свердловской областей.

Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В конце концов в «РЖД» подтвердили технические проблемы из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах.

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