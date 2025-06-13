Хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и «РЖД»
- 13.06.2025, 13:18
В украинской разведке раскрыли подробности.
Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов российской налоговой и таможенной службы, а также «Российской железной дороги» («РЖД»).
Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.
Федеральная таможенная служба и налоговая
В Федеральной таможенной службе подтвердили DDoS-атаку, впрочем назвали это формулировкой «информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен».
Также под удар попали касающиеся таможни и налоговой службы России сервисы, в частности:
«Контур» - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса;
«Честный знак» - национальная система цифровой маркировки;
«ГосКлюч» - сервер электронной подписи.
«РЖД»
В частности хакеры успешно атаковали сайт и мобильный сервис «РЖД». В течение прошлого дня, 12 июня, россияне не могли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение железной дороги. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской, а также Свердловской областей.
В конце концов в «РЖД» подтвердили технические проблемы из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах.